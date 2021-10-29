أخبار عاجلة

ضبط عاملين بحوزتهما 51 طربة حشيش بسوهاج -
مصر تعزي سيراليون بعد انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون -
تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل -
Telegram يطلق خدمة مدفوعة لحجب الإعلانات -
يتنوع في التاريخ وتفسير القرآن.. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بالإسكندرية (صور) -
غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا -
فرنسا: النساء من أصل مغاربي أقل تعرضاً للتمييز في التوظيف مقارنة بنظرائهن الرجال -
الرمثا .. وفاة طفل خلال الاحتفالات بلقب الدوري -
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة -
تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيمات كورونا وخطة توزيع اللقاحات علي الإدارات الصحية

Print
وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيمات كورونا وخطة توزيع اللقاحات علي الإدارات الصحية وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيمات كورونا وخطة توزيع اللقاحات علي الإدارات الصحية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم المواطنين المقيمين والمواطنين المسافرين للخارج بلقاح المستجد كوفيد ١٩، بمركز تطعيم المواطنين بديوان مديرية الشؤون الصحية، والذين توافدوا على المركز من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى، وتابع وكيل الوزارة إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين، وعمل الموافقة المستنيرة، والتسجيل الالكتروني، والتطعيم واستخراج الكارت الخاص بالتطعيم.

كما تفقد وكيل الوزارة مخزن الطعوم وسلسلة التبريد، وتابع خطة توزيع اللقاحات على الإدارات الصحية بالمحافظة، موجهاً بتوزيع اللقاح وفقاً لمؤشرات أداء عمل مراكز التطعيم بالمحافظة، والفرق الطبية المتحركة بالإدارات الصحية.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية تطعيم جميع المواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مناشدا أولياء الأمور، وطلاب وطالبات الجامعة، وكبار السن، وجميع المواطنين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لتلقي لقاح كورونا حفاظاً على صحة جميع أفراد الأسرة وأبنائنا الأطفال.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولار لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٣٠ مركز طبي، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت ٣١ مركز طبي للمواطنين المقيمين بالمحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

طبيب: الأطفال ينقلون فيروس كورونا بسهولة

طبيب: الأطفال ينقلون فيروس كورونا بسهولة

محافظ الغربية يعلن تلقي جميع العاملين بالوحدات المحلية للقاح فيروس كورونا

محافظ الغربية يعلن تلقي جميع العاملين بالوحدات المحلية للقاح فيروس كورونا

أثنار تصوير «حكايتي مع الزمان».. حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورونا

أثنار تصوير «حكايتي مع الزمان».. حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورونا