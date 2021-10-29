تعرف على المادة 17 من «مشاركة القطاع الخاص في المشروعات» والمتبقية من مناقشات القانون

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يواصل مجلس النواب خلال جلساته العامة المقرر لها ان تبدا الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، ومن المقرر ان يصوت عليه نهائيا بعد حسم المادة 17 من القانون وهي المادة الوحيدة المتبقية ولم يتم حسمها بعد قرار المجلس بتاجيلها لاعادة صياغتها مرة أخرى ،بعد جدل حولها خلال المناقشات .

وتنص المادة «17» في مشروع القانون على «لا يجوز البدء في إجراءات أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع في المشروعات التي تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.

وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء في إجراءات التعاقد عليه، بناءً على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة«.

و لجات الحكومة خلال الجلسة إلى طلب تأجيل المادة بعد اعرتاضات عليها لوجود شبهة تعارض مع اختصاصات «صندوق مصر السيادى» ولعدم الاخلال بالمواد الواردة فيه.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت خلال الجلسة، إن المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية تخضع لدراسات الجدوي وفق أولويات الدولة ورؤية مصر 2030 ووفقًا للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.

وأضافت أن تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية تراعي ألا يتعارض القانون مع قانون «صندوق مصر السيادي» الذي يستهدف استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد منها، وأن الهدف عدم الإخلال بأحكام القانون والتوصل لصياغة غير متعارضة بين القانونيين