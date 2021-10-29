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حبس 3 عاطلين حاولوا ترويج كميات كبيرة من الهيروين والحشيش والأفيون في الإسكندرية

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حبس 3 عاطلين حاولوا ترويج كميات كبيرة من الهيروين والحشيش والأفيون في الإسكندرية حبس 3 عاطلين حاولوا ترويج كميات كبيرة من الهيروين والحشيش والأفيون في الإسكندرية

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أمر المستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات العامرية والدخيلة بالإسكندرية، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة لمحاولتهم ترويج كميات كبيرة من مخدر الهيروين والحشيش والأفيون.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لاثنين منهم «معلومات جنائية»، تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسمي شرطة أول وثانٍ العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

على الفور، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتم إعداد كمائن للمتهمين بأماكن ترددهم وألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كميات من الحشيش والهيروين والأفيون ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بقصد ترويج المخدرات على عملائهم بقصد التربح غير المشروع.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

المصرى اليوم

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