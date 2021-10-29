اصطدمت بعمود إنارة.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي

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انقلبت سيارة نقل بمقطورة أمام مدخل قرية عرابي بطريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي، مساء اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة قائدها وارتباك في حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات حي العامرية ثان إشارة من غرفة المحافظة تفيد انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق الإسكندرية الصحراوي «اتجاه القاهرة» قبل مدخل قرية عرابي.

انتقل ضباط القسم والمرور ومسؤولي إدارة الأزمات والكوارث بحي العامرية ثان رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة بالطريق المشار إليه إثر إصدامها في عامود إنارة وعدد من البلدورات.

ومن جانبه، أوضح اللواء أشرف بهجت، رئيس حي العامرية ثان، إن الحادث أسفر عن إصابة سائق السيارة بإصابات طفيفة، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف رئيس حي العامرية ثان، أن الحادث تسبب في تلف كامل لعامود إنارة و4 حواجز خرسانية، وتم رفع السيارة وتسيير حركة المرور. وتحرر المحضر بقسم شرطة العامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.