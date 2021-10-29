صندوق مكافحة الإدمان: لا يتم حجز كل الحالات ويتم متابعة المتعافين عن بعد

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قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن مريض الإدمان ليس شرط له أن يتم احتجازه في أحد مصحات علاج الإدمان.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حالات لموظفين تطلب عدم الاحتجاز لتلقي العلاج ولذلك يتم حضورهم للكشف الطبي والحصول على الأدوية اللازمة للتخلص من الإدمان، ويتم متابعته من العيادة الطبية.

وأشار رئيس صندوق مكافحة الإدمان إلى أن الطبيب المعالج في العيادة الخارجية قد يرى عدم وجود حاجة لحجز أحد الحالات كون حالته لا تستدعي ذلك.

واستطرد الدكتور عمرو عثمان أنه تم استقبال 140 ألف شخص لطلب العلاج من الإدمان خلال العام السابق من مختلف محافظات الجمهورية، وليس شرط أن يتم حجز كل تلك الحالات لتلقي العلاج حيث يقيم الطبيب المريض هل يحتاج حجز ضروري أو أنه يتم التعامل معه من خلال الأدوية والعيادة الخارجية بشكل مستمر.