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تلفزيون لبناني: سفراء بيروت بمجلس التعاون الخليجي سيطردون في الساعات المقبلة

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تلفزيون لبناني: سفراء بيروت بمجلس التعاون الخليجي سيطردون في الساعات المقبلة تلفزيون لبناني: سفراء بيروت بمجلس التعاون الخليجي سيطردون في الساعات المقبلة

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نقل تلفزيون MTV اللبناني عن مصدر مقرب من مجلس التعاون الخليجي أن جميع سفراء لبنان «سيطردون من دول مجلس التعاون في الساعات القليلة المقبلة».

ويأتي هذا بالتزامن مع استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، وطلبها من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة القادمة، ووقف واردات لبنان إلى المملكة.

وقررت حكومة المملكة العربية السعودية استدعاء السفير السعودي في لبنان للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ (48) ساعة القادمة، وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز.

وأضافت: وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

وتابعت في بيان ذكرته وكالة الأنباء السعودية: وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين الذين تعتبرهم جزءًا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة.

ويأتي ذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن السعودية، التي وصفتها الرياض بـ «الافتراءات»

المصرى اليوم

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