★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفضت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29-10-2021 بنسبة كبيرة، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب في البورصات العالمية اليوم، وانخفض سعر الأونصة 17 دولار اليوم.

وهبط سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 21 إلى 187.99 ريال سعودي، مقابل 190.21 ريال سعودي مساء أمس الخميس.

تقدم المصري اليوم يوميًا لقرائها خدمة أسعار الذهب في السعودية، بكل من الريال السعودي وأيضًا الدولار الأمريكي، وكانت أسعار الذهب في السعودية اليوم كما يلي:

انخفض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 24 إلى 214.85 ريال ويعادل 57.29 دولاراليوم.

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 187.99 ريال ويعادل 50.13 دولار.

وانخفض سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 18 إلى مبلغ 161.14 ريال ويعادل 42.97 دولار.

وهبط سعر أونصة الذهب اليوم إلى 1782 دولار بانخفاض قدره 17 دولار.

وانخفض سعر كيلو الذهب في السعودية عيار 24 اليوم إلى 214 ألفًا و847 ريالا، ويعادل 57 ألفًا و292 دولارا.

وانخفض سعر جنيه الذهب عيار 21 زنة 8 جرامات اليوم إلى 1503.94 ريال بما يعادل 401.05 دولار.

وهبط سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24 زنة أوقية إلى 6682.5 ريال بما يعادل 1782 دولارات.

وبلغ سعر سبيكة الذهب 5 أوقية 33 ألفًا 412 ريالاً سعوديًا بما يعادل 8910 دولار.

وهبط سعر سبيكة الذهب في السعودية اليوم زنة 10 أوقية إلى 66 ألفًا و825 ريالا بما يعادل 17820 دولارًا.

أسعار الذهب عالميًا مساء اليوم الجمعة

انخفضت أسعار الذهب عالميًا مساء اليوم الخميس بنسب تزيد عن 1% لكل من المعاملات الآجلة والفورية.

وانخفض سعر الذهب في البورصات العالمية حولي الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت السعودية للمعاملات الفورية 1778.62 دولار بنسبة انخفاض 1.08%، ومدى أسعار يومي 1771.77 دولار 1801.05 دولارات.

وهبطت أسعار الذهب للعقود الآجلة في ذات الوقت المذكور إلى 1778.90 دولار، بنسبة انخفاض 1.31%، عن السعر الافتتاحي البالغ 1801.5، وكانت أسعار الذهب تتحرك في مدى يومي من 1772.4 و180.9دولار.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب في السعودية الخميس

أسعار الذهب اليوم في مصر مساء الجمعة

أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم الجمعة