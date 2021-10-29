أخبار عاجلة

Telegram يطلق خدمة مدفوعة لحجب الإعلانات -
يتنوع في التاريخ وتفسير القرآن.. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بالإسكندرية (صور) -
غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا -
فرنسا: النساء من أصل مغاربي أقل تعرضاً للتمييز في التوظيف مقارنة بنظرائهن الرجال -
الرمثا .. وفاة طفل خلال الاحتفالات بلقب الدوري -
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة -
تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش -
بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية -
أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم -
الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

عمر كمال: أستعد لـ ٧ حفلات في الرياض وتركيا و تونس والعراق

Print
عمر كمال: أستعد لـ ٧ حفلات في الرياض وتركيا و تونس والعراق عمر كمال: أستعد لـ ٧ حفلات في الرياض وتركيا و تونس والعراق

لاقتراحات اماكن الخروج

يعود مطرب الأغنية الشعبية عمر كمال إلى القاهرة، صباح غداً السبت، بعد احيايه حفلين في إسبانيا وتركيا كانت لمجموعة قنوات كبيرة ناطقة بالعربية في كلا البلدين، تحت عنوان قناة٢١٨، بمناسبة السنة السادسة على إطلاق القناة، وأكد عمر في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن الحفلة في إسبانيا شهدت حضور جماهيري كبير جدا للجالية العربية هناك، وكذلك حفل اسطنبول كان رائع وحظي بحفاوة وجماهيرية كبيرة الحمدلله.

واضاف:«سوف إجتمع مع النجم عبدالباسط حموده استعداداً لتصوير كليب اغنيتنا الجديدة»ضيعنا«من توزيع إسلام شيبسى، ومن المقرر أن اطير للمشاركة في موسم الرياض أيام ١١، ١٢نوفمبر المقبل».

وتابع: تعاقدت كذلك على حفلين في العراق أيام ١٨ و٢٠ نوفمبر ومتشوف لملاقاة الجمهور العراقي العاشق للموسيقي، ومن المقرر أن اختتم حفلات الشهر المقبل في تونس يوم ٢٧، يليها حفلين في تركيا أيام ٢ و٥ ديسمبر«.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط عاملين بحوزتهما 51 طربة حشيش بسوهاج

ضبط عاملين بحوزتهما 51 طربة حشيش بسوهاج

مصر تعزي سيراليون بعد انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون

مصر تعزي سيراليون بعد انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون

يتنوع في التاريخ وتفسير القرآن.. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بالإسكندرية (صور)

يتنوع في التاريخ وتفسير القرآن.. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بالإسكندرية (صور)

غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا

غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا