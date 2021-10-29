عمر كمال: أستعد لـ ٧ حفلات في الرياض وتركيا و تونس والعراق

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يعود مطرب الأغنية الشعبية عمر كمال إلى القاهرة، صباح غداً السبت، بعد احيايه حفلين في إسبانيا وتركيا كانت لمجموعة قنوات كبيرة ناطقة بالعربية في كلا البلدين، تحت عنوان قناة٢١٨، بمناسبة السنة السادسة على إطلاق القناة، وأكد عمر في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن الحفلة في إسبانيا شهدت حضور جماهيري كبير جدا للجالية العربية هناك، وكذلك حفل اسطنبول كان رائع وحظي بحفاوة وجماهيرية كبيرة الحمدلله.

واضاف:«سوف إجتمع مع النجم عبدالباسط حموده استعداداً لتصوير كليب اغنيتنا الجديدة»ضيعنا«من توزيع إسلام شيبسى، ومن المقرر أن اطير للمشاركة في موسم الرياض أيام ١١، ١٢نوفمبر المقبل».

وتابع: تعاقدت كذلك على حفلين في العراق أيام ١٨ و٢٠ نوفمبر ومتشوف لملاقاة الجمهور العراقي العاشق للموسيقي، ومن المقرر أن اختتم حفلات الشهر المقبل في تونس يوم ٢٧، يليها حفلين في تركيا أيام ٢ و٥ ديسمبر«.