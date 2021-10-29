"حرة عويرض".. أعلى نقطة في محافظة العلا لمحبي الطبيعة والهواء الطلق

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يصل طولها إلى 180 كيلومتراً وترتفع عن العلا 600 قدم

تزخر العلا بإطلالات رائعة على المناظر الطبيعية الخلابة، وتتيح العلا الاستمتاع بمشاهدة التضاريس الحجرية من الحمم السوداء في حرّة عويرض.

و"حرة عويرض" هي حرة بركانية، تقع غرب العلا، وترتفع عنها 600 قدم، وتمتد ما بين مدينة تبوك ومحافظة العلا، ويصل طولها إلى 180 كيلومتراً وعرضها 90 كيلومتراً تقريباً.

وتشتهر حرة عويرض بتضاريسها الوعرة وأوديتها المختلفة، وبها فوهات بركانية على خط مستقيم على طول الحرة، وهي تتفرع على هيئة ألسن وأذرع كثيرة جداً بين الشعاب والأودية.

وتعود الآثار المكتشفة في العلا إلى عدة حقب من التاريخ، فبحسب المسوحات التي قامت بها جامعة الملك سعود للآثار في "حرة عويرض" على سبيل المثال، فقد أعطت نتائجها تاريخاً أولياً على أنها قد تعود إلى 200 ألف عام قبل الميلاد، مما يعطي بعداً جديداً للتواجد البشري في العلا، والذي قد يكون في الأغلب استيطاناً حضارياً.

وخلال استمتاعك بأجواء حرة عويرض، تستطيع أن تدخل في مغامرة جديدة وهي "حبل الانزلاق"، وتتمثل التجربة أن ينطلق الشخص معلقاً بالحبل بسرعة تصل إلى 90كم في الساعة من قمة الحرة الشاهقة المطلة على طبيعة العلا بطول 880 متراً، للوصول إلى منطقة الهبوط في حوالي 42 ثانية.

من جهة أخرى تعمل الهيئة الملكية على إجراء مسح أثري شامل، وهو ممارسة تختلف عن التنقيب على الآثار، لمحاولة حصر وجمع كافة المعلومات عن الآثار المنقولة وغير المنقولة في العلا، وإعادة رسم الخارطة الأثرية للعلا لإيضاح ما تكتنزه من تاريخ أثري غاية في الأهمية.