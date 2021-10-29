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صندوق مكافحة الإدمان: تدريب 6 آلاف متعافي بجميع المهن ومنح قروض ووظائف

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صندوق مكافحة الإدمان: تدريب 6 آلاف متعافي بجميع المهن ومنح قروض ووظائف صندوق مكافحة الإدمان: تدريب 6 آلاف متعافي بجميع المهن ومنح قروض ووظائف

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قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه تم تدريب 6 آلاف متعافي من الإدمان في جميع المهن مع توفير قروض وفرص عمل للمتعافين.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ورشة علاج بالعمل من خلال تدريب المهن على مهن يحتاجها سوق العمل.

واستطرد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه المتعافين تم تدريبهم على النجارة، وتم افتتاح ورشة علاج بالعمل منذ عامين.

وكشف أنه يتم تدريب المتعافين على أساسيات استخدام الكمبيوتر، موضحا أن فكرة سحب المخدر من جسم المريض لا تتعدى 10 أيام ولكن يتم استمرار المتعافي في مركز علاج الإدمان من أجل التأهيل النفسي والعلاج النفسي الفردي والجماعي كما يوجد إرشاد أسري ولذلك يتم استكمال المتعافي لمدة 3 أشهر.

واستطرد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أنه يتم توفير برامج الدمج المجتمعي سواء تمكين اقتصادي أو قروض لدعم المتعافين مع توفير فرصة عمل من خلال التدريبات التي يتم تدريبه عليها داخل المركز. وذكر مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أنه يتم عقد ندوات دينية وأمسيات ثقافية للمتعافين من الإدمان بشكل مستمر.

المصرى اليوم

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