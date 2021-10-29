كيف يتم تأهيل المتعافين من الإدمان داخل المراكز؟

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كشف الدكتور محمود عيد، إخصائي تربية نفسية، في صندوق مكافحة الإدمان عن برامج المتعافين اليومية لمريض الإدمان داخل المركز.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المريض يستيقظ في تمام الساعة الثامنة صباحا ويقوم بتجهيز غرفته ثم يخوض عملية التأهيل الرياضي الساعة 8.30 صباحا ثم يتناول الإفطار بداية من الساعة 9 إلى 10 صباحا.

وتابع الدكتور محمود عيد، أن الشخص المتعافي يبدأ جلسة التأمل بداية من الساعة العاشرة صباحا من خلال استقبال رسائل من المشرفين، ثم يتم تقسيم المدمنين على المدد العلاجية حيث تختلف من مريض إلى مريض أخر.

واستطرد إخصائي التربية النفسية أن المريض يحصل على الغذاء الساعة الثالثة عصرا ثم تبدأ فقرة أخر النشاط اليومي من خلال ترتيب غرفته، كما يتم التأهيل الرياضي لعدد من المتعافين بناء على رغبة المتعافين.