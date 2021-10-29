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بيان رسمي.. التعليم تكشف تطورات واقعة قيام طلاب بأفعال منافية للتقاليد في المنوفية

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بيان رسمي.. التعليم تكشف تطورات واقعة قيام طلاب بأفعال منافية للتقاليد في المنوفية بيان رسمي.. التعليم تكشف تطورات واقعة قيام طلاب بأفعال منافية للتقاليد في المنوفية

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا بشأن الفيديو المتداول لعدد من طلاب إحدى مدارس محافظة المنوفية، والذي يظهر مجموعة من الطلاب يقومون ببعض الأفعال المنافية لتقاليد وأعراف المجتمع في أحد المنازل.

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستبعاد الطلاب المشاركين في الفيديو المتداول، من المدرسة لحين إنتهاء الشؤون القانونية بالوزارة من أعمالها في هذا الشأن.

والطلاب هم: «م.ف.س» بالصف الأول الإعدادي، والطالب «ه.ع.خ» بالصف الثاني الإعدادي، والطالب «م.أ.ع» بالصف السادس الابتدائي، والطالب «م.أ.م» بالصف الثاني الإعدادي.

وحرص الوزير على التواصل مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، لمتابعة الموقف والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص هذا الشأن، والتي من بينها تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر وإجراء حملة توعية بين الطلاب.

المصرى اليوم

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