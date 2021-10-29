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جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية أسفل كوبري الكيلو 21 لمتابعة انتهاء أزمة التكدس المروري (صور)

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جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية أسفل كوبري الكيلو 21 لمتابعة انتهاء أزمة التكدس المروري (صور) جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية أسفل كوبري الكيلو 21 لمتابعة انتهاء أزمة التكدس المروري (صور)

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أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة مفاجئة أسفل كوبري الكيلو 21 بحي العجمي، لمتابعة إنتهاء أزمة التكدس المروري أسفل الكوبري، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التوسعة والرصف وإزالة الإشغالات أسفل الكوبري في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.

وكلف المحافظ، رئيس حي العجمي بوضع نقطة ثابتة أسفل الكوبري ك21 اعتبارا من اليوم تضم جميع الجهات التنفيذية المختصة والأجهزة الأمنية وشرطة المرافق والمرور وذلك لمنع تواجد أي إشغالات أو تعديات مرة أخرى أسفل الكوبري.

كما كلف المحافظ رئيس الحي تشميع وغلق جميع المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات المخالفة التي تتعدى على حرم الطريق وتتسبب في تواجد إشغالات بالمنطقة فوراً، مشدداً على إتخاذ جميع العقوبات والإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

أكد المحافظ التنسيق المستمر مع مديرية أمن الإسكندرية لمنع تواجد الإشغالات بالمنطقة. موضحاً أنه لن نسمح بعودة مثل تلك المخالفات مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية قد كلف ببدء أعمال رصف الطريق أسفل كوبري ك٢١، وشن حملات مكثفة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات به لتسهيل الحركة المرورية بالكوبري.

جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية أسفل كوبري الكيلو21 لمتابعة إنتهاء أزمة التكدس المروري (صور)
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية أسفل كوبري الكيلو21 لمتابعة إنتهاء أزمة التكدس المروري (صور)
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية أسفل كوبري الكيلو21 لمتابعة إنتهاء أزمة التكدس المروري (صور)

المصرى اليوم

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