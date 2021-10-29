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أول تعليق من أشرف زكي عن إصابته بفقدان الذاكرة

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أول تعليق من أشرف زكي عن إصابته بفقدان الذاكرة أول تعليق من أشرف زكي عن إصابته بفقدان الذاكرة

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قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حقيقة ما تردد حول إصابته بفقدان الذاكرة ودخوله إلى أحد المستشفيات، إن ما تردد غير حقيقي، ونفى ما تردد حول تداول أخبار تفيد إصابته بفقدان الذاكرة.

وأضاف «زكي» في تصريح لـ«المصري اليوم»، أنه في صحة جيدة وأن هذا الخبر غير حقيقي وهو بحالة جيدة قائلاً: «أنا كويس وزي الفل».

كان هذا بعدما تردد أخبار، مؤخرًا تؤكد إصابته بفقدان للذاكرة، وانتقاله لأحد المستشفيات. وحل الدكتور أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، مؤخرًا ضيفين على برنامج «سهرانين» والذي يقدمه الفنان أمير كرارة.

المصرى اليوم

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