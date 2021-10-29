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لبنان يطلب من صور الأقمار الصناعية لانفجار بيروت

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لبنان يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية لانفجار بيروت لبنان يطلب من صور الأقمار الصناعية لانفجار بيروت

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قالت الرئاسة اللبنانية فى تغريدة على تويتر، أمس، إن الرئيس ميشال عون طلب من السفير الروسى ألكسندر روداكوف الحصول على صور الأقمار الصناعية التى تعود ليوم الرابع من أغسطس 2020 عندما هز انفجار هائل مرفأ بيروت.

وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصًا وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قاضى التحقيقات فى ملابسات الانفجار طارق بيطار طلب فى مايو من عدة بلدان صور الأقمار الصناعية، لكنها لم تذكر أسماء تلك البلدان.

واشتكى كبار السياسيين، ومنهم عون، مرارا من عدم الاستجابة لطلبات الحصول على صور الأقمار الصناعية الخاصة بيوم الانفجار.

وطلب رئيس السابق حسان دياب هذه الصور من فرنسا وإيطاليا، لكنه قال إنه لم يحصل عليها.

وواجه التحقيق فى انفجار المرفأ، أحد أكبر الانفجارات غير النووية فى العالم، عثرات فى ظل حملة شعواء على بيطار ومعارضة فصائل قوية.

ويشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب بسبب مرور أكثر من عام على الانفجار دون محاسبة أى مسؤول كبير على أسوأ كارثة تشهدها البلاد فى أوقات السلم مع انزلاقها نحو أزمة سياسية واقتصادية.

وطالب مانحون أجانب بإجراء تحقيق يتسم بالشفافية بشأن الانفجار، الذى نتج عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة دون مراعاة إجراءات السلامة فى المرفأ.

المصرى اليوم

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