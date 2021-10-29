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السيطرة على حريق منزل في حي الجمرك غرب الإسكندرية

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السيطرة على حريق منزل في حي الجمرك غرب الإسكندرية السيطرة على حريق منزل في حي الجمرك غرب الإسكندرية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من إخماد حريق نشب، مساء اليوم الجمعة، بمنزل في حارة بندقة بحي الجمرك، وذلك حدوث دون أي إصابات.


تلقى قسم شرطة الجمرك اخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بالمنزل رقم 3 بحارة بندقة، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.


وتبين من المعاينة نشوب حريق بمنزل قديم مكون من 3 طوابق وخالي من السكان بالحارة المشار إليها، وتم إخماد الحريق ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة.
وأكد اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، إن الحريق لم يسفر عن حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وتحرر المحضر بقسم شرطة الجمرك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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