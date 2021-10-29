جرائم جنسية تضع حاكم نيويورك السابق أمام المحكمة

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اتهمت محكمة أمريكية حاكم نيويورك السابق أندرو كومو بارتكاب اعتداء جنسى على موظفة سابقة. وسيمثل كومو فى 17 نوفمبر فى جلسة أولى أمام القضاء فى مرحلة جديدة من هذه الدعوى التى أجبرته على الاستقالة خلال الصيف، وفق ما ذكر مصدر قضائى.

وقالت متحدثة باسم محاكم ولاية نيويورك إن «دعوى ضد الحاكم السابق أندرو كومو بتهمة ارتكاب جنحة رفعت فى المحكمة البلدية لألبانى»، موضحة أن الأمر يتعلق بقضية جنسية.

والشكوى التى نشرتها وسائل إعلام عدة، قدمت الخميس وتتهم حاكم نيويورك السابق بـ«ملامسة بالإكراه» فى مقره الرسمى فى ألبانى عاصمة الولاية، فى 7 ديسمبر 2020. والملامسة بالإكراه جنحة من الدرجة الأولى وعقوبتها هى السجن مدة قد تصل إلى عام.

وأصدرت محكمة مدينة ألبانى، مساء الخميس، مذكرة استدعاء بحق كومو (63 عاماً) للمثول أمامها فى 17 نوفمبر 2021. وهذه هى التهمة الأولى التى توجه إلى كومو السياسى النافذ الذى أجبر على الاستقالة من منصبه هذا العام بعد سلسلة من اتهامات بالتحرش الجنسى ضده.

واستقال كومو الذى تتهمه منذ أشهر موظفات سابقات بالتحرش بهن فى 11 أغسطس بعد أسبوع على نشر المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس تقريرا خلص إلى أنه تحرش أو اعتدى جنسيا على 11 امرأة. وقالت جيمس فى بيان: «منذ اللحظة التى تلقى فيها مكتبى الإحالة للتحقيق فى ادعاءات بأن الحاكم السابق أندرو كومو تحرش جنسياً بنساء عدة، باشرنا العمل دون خوف أو محاباة»، وأضافت أن «التهم الجنائية الموجهة اليوم ضد كومو بالملامسة بالإكراه تؤكد صحة ما توصلنا إليه فى تقريرنا».

من جهته، نفى كومو بشدة التهم الموجهة إليه، معتبراً أنه ضحية ثأر سياسى.

وتشكل هذه القضية سقوطاً مدوياً للرجل الذى يتحدر من عائلة من المهاجرين الإيطاليين وكان حاكم رابع ولاية فى البلاد (20 مليون نسمة)، منذ 2011 ويطمح لولاية رابعة فى انتخابات 2022.

وفى ذروة وباء كوفيد-19 عندما كانت نيويورك بؤرة الفيروس فى ربيع 2020، أصبح نجماً على المستوى الوطنى. وعبر مؤتمراته الصحفية اليومية العقلانية والمطمئنة، بدا هذا السياسى المحنك نقيضاً لدونالد ترامب، الذى حفلت الكثير من مؤتمراته الصحفية بالعديد من المشكلات.