تفاصيل الساعات الأخيرة قبل تحركات «تصحيح المسار» فى السودان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دبلوماسيون إنه قبل ساعات من تحرك الجيش السودانى لاستعادة السيطرة على البلاد وحل الحكومة لمنع حرب أهلية وشيكة، بحسب بيان للجيش، حذر مبعوث أمريكى كبير أرفع قادة الجيش السودانى من أى خطوات ضد الإدارة المدنية التى تشرف على عملية الانتقال الديمقراطى.

فقد توجه جيفرى فيلتمان، مبعوث الرئيس الأمريكى جو بايدن الخاص لمنطقة القرن الإفريقى، إلى الخرطوم قبل يومين فحسب من هذه الأحداث التى وقعت يوم الاثنين، فى وقت تزايدت فيه المخاوف من اصطدام الانتقال الديمقراطى بعقبات بسبب التوتر المتزايد بين قيادات الجيش والمدنيين.

وبدلا من الالتفات للتحذير كان ما نفذه الجيش هو العكس تماما، إذ طبق خطة للسيطرة على السلطة، قال دبلوماسيون ومصادر رسمية سودانية إن رسمها حدث على مدار الأسابيع السابقة.

وأدت هذه الأحداث إلى توقف مفاجئ لعملية الانتقال السياسى التى بدأت بعد انتفاضة شعبية أسفرت عن الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير فى 2019، وكان من المقرر أن تفضى إلى انتخابات فى أواخر 2023.

جانب من مسيرة احتجاجية فى الخرطوم

وبعد سفر فيلتمان، قام جنود بالزى العسكرى باحتجاز أعضاء مجلس الوزراء فى مداهمات قبل الفجر، وذلك قبل أن يعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان حل الحكومة.

وقال دبلوماسيون واثنان من مساعدى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لوكالة رويترز، إن الجيش كان يأمل حتى اللحظة الأخيرة فى إقناع حمدوك بعزل أعضاء مجلس الوزراء والبقاء فى منصبه، لكن حمدوك رفض التعاون مع الجيش.

وعكس قرار تجاهل التحذيرات الأمريكية والمضى قدما فيما وصفها دبلوماسى ومصادر سودانية مطلعة بالخطة البديلة دون مشاركة حمدوك المخاطر التى يراها الجيش. ويقول محللون إن الجيش رأى مخاطر متنامية من استمرار الحكم المدنى.

وكانت الولايات المتحدة قد ألقت بثقلها الدبلوماسى والمالى وراء عملية الانتقال الديمقراطى.

وقال دبلوماسى، تم إطلاعه على ما دار فى اجتماع فيلتمان الأخير مع البرهان، إن فيلتمان مارس «ضغطا كبيرا على البرهان حتى لا ينفذ أى تحرك يستهدف مجلس الوزراء والعمل على التهدئة».

غير أن الدبلوماسى قال إن البرهان تعرض أيضا لضغوط للتشدد مع المدنيين من فصائل فى الجيش ومن نائبه فى المجلس السيادى الذى يتولى توجيه الانتقال السياسى ومن قائد قوات الدعم السريع، الذى يتمتع بنفوذ كبير.

وقال الدبلوماسى: «خلال الاجتماع قرروا تنفيذ الخطة البديلة. وكانت هذه الفرصة الأخيرة لإقناع حمدوك بالمشاركة». ولم يرد الجيش السودانى على مكالمات لطلب التعليق.

عبدالفتاح البرهان

كما لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على استفسارات من رويترز عن لقاءات فيلتمان فى الخرطوم.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين يوم الاثنين، إن فيلتمان لم يتلق أى معلومات مبكرة عن تدخل الجيش. وأضاف: «لم يكن ذلك شيئا أبلغنا أحد به مسبقا، ومن شأننا أن نوضح غاية الوضوح التداعيات الشديدة لأى خطوة من هذا النوع». وجاءت هذه الكلمات فى ظل تزايد التقارير التى تحدثت عن أن ما حدث فى السودان تم بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقبل الأحداث، قالت وزارة الخارجية إن فيلتمان حث السلطات على الموافقة على موعد لنقل رئاسة المجلس السيادى من البرهان إلى شخصية مدنية، والبدء فى إجراء إصلاحات للقطاع الأمنى.

ولعب الجيش دورا أساسيا فى شغل مقاعد السلطة فى السودان منذ الاستقلال عام 1956 ونفذ عدة انقلابات، فقد وصل البشير إلى السلطة فى انقلاب عام 1989 وحكم السودان على مدار 3 عقود أصبح السودان خلالها دولة معزولة على المستوى الدولى. واستضاف البشير أسامة بن لادن فى التسعينيات وخاض حروبا على أقاليم مضطربة وُجهت له بسببها فى لاهاى اتهامات بارتكاب إبادة جماعية.

وبعد صراع طويل سمح البشير للشطر الجنوبى من البلاد بالاستقلال فى 2011، غير أن السلام لم يؤد إلى الرخاء. وتراجعت الإيرادات النفطية وانخفض بشدة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادى وبحلول العام 2019 خرج مئات الآلاف معظمهم من الشبان إلى الشوارع للمطالبة برحيله. غير أن الجيش كان صاحب قرار عزله فى نهاية الأمر.

وبمقتضى صفقة اقتسام السلطة التى أعقبت ذلك كان من المقرر أن يسلم الجيش قيادة المرحلة الانتقالية لفصائل مدنية فى الشهور المقبلة، غير أن التوتر ساد الشراكة بين الجانبين على نحو متزايد بفعل مطالب بوضع الجيش تحت الإشراف المدنى. وجاءت زيارة فيلتمان فى أعقاب التصعيد على مدار أسابيع وعلامات على تزايد الخلافات، سواء بين المدنيين والعسكريين أو فى صفوف الجيش نفسه.

وعطلت احتجاجات نظمتها جماعة قبلية الواردات الضرورية فى ميناء بورسودان المرفأ البحرى الرئيسى فى البلاد.

وبلغت الأمور ذروتها بعد 21 سبتمبر عندما قالت السلطات إنها أحبطت مؤامرة انقلابية عزتها إلى فصائل عسكرية متمردة وموالين للبشير.

وفى يوم 16 أكتوبر بدأت جماعات متمردة وأحزاب منحازة للجيش اعتصاما فى الخرطوم لمطالبة الجيش بحل الحكومة. وردا على ذلك نظم معارضون لسيطرة الجيش على السلطة مظاهرات فى 21 أكتوبر.

وقال فولكر بيرتيس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، إنه اجتمع مع أحد قادة الجيش من أعضاء المجلس السيادى مساء يوم الأحد وإنهما ناقشا إمكانية إجراء حوار تديره الأمم المتحدة. وقال بيرتيس للصحفيين «أشار أيضا إلى أن الجيش قد يتحرك بالطبع.. وحذرت أنا بشدة من ذلك الأمر».

وقال آدم حريكة، مدير مكتب حمدوك، إن رئيس الوزراء اجتمع مع البرهان فى مقر قيادة الجيش فى الساعة 8 من مساء يوم الأحد، أى قبل ساعات من وضعه قيد الإقامة الجبرية. وأضاف «حريكة» لرويترز أن حمدوك رفض حل الحكومة دون عملية سياسية. وقال: «كانوا يصرون على تغيير الحكومة وعلى اتباع الحكومة لأوامرهم».

وقال البرهان للصحفيين يوم الثلاثاء إنه بحث مع فيلتمان الانقسامات السياسية التى تهدد أمن البلاد وإنه عرض على حمدوك عدة خيارات لحل الأزمة. وردت الولايات المتحدة على تحرك الجيش السودانى وحل الحكومة بالإدانة وبقرار لتجميد صرف 700 مليون دولار مساعدات اقتصادية للسودان.

كانت الولايات المتحدة قد ألقت بثقلها وراء الانتقال السياسى فرفعت اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وقدمت دعما دبلوماسيا ساعد فى تخفيف أعباء ديون بمليارات الدولارات.

ورغم اهتزاز العلاقات الأمريكية، بحسب رويترز، لا يزال بإمكان البرهان أن يعول على مساندة دول عربية أقام معها علاقات وثيقة، مثل مصر والسعودية والإمارات.

وربما يتطلع الجيش لإقامة علاقات أوثق مع روسيا، إذ يقول دبلوماسيون ومحللون إن الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، أرسى علاقات مع موسكو.

وقال مصدران سودانيان رسميان إن العسكريين سعوا قبل التحرك إلى الحصول على ضوء أخضر من موسكو وحصلوا عليه، وذلك فى محاولة لحماية أنفسهم من أى عقوبات قد يفرضها مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة.

وكان الكرملين قد رد على هذه التحركات بمطالبة جميع الأطراف بإبداء ضبط النفس ودعوة السودانيين لحل الموقف بأنفسهم بأسرع ما يمكن ودون فقدان أى أرواح، لكنه لم يندد بما فعله الجيش السودانى.

ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على طلب للتعليق على سياستها فيما يتعلق بالسودان.

وطالب مجلس الأمن الدولى، مساء أمس الأول، الجيش فى السودان «بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون»، مبديا «قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكرى على السلطة»، وذلك فى بيان صدر بإجماع أعضائه. وقال دبلوماسيان مطلعان على المفاوضات الخاصة بنص البيان إن روسيا اقترحت على مجلس الأمن إبداء قلقه إزاء التطورات فى السودان بدلا من «إدانة الانقلاب»، وهذا ما حدث فى النهاية.

وقال جوناس هورنر من مجموعة الأزمات الدولية إن الدول الغربية التى أيدت الانتقال السياسى ستحتاج لإعادة تقييم سبل الضغط على السودان. وأضاف «أعتقد أن هذا على الأرجح عقاب لحلفاء السودان الغربيين. فقد نحى الجيش جانبا ما كان مسلطًا فوق رؤوسه فى النهاية».