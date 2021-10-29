مخرج «عازفة الكمان»: المجتمع الرافض للتطور يصنع مجرميه بيديه

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يواصل المخرج عاطف كيوان تصوير المسلسل الاجتماعى السورى- الإماراتى «عازفة الكمان»، والذى بدأت أسرة العمل فى تصوير مشاهده، وهو قصة وسيناريو وحوار حسام جنيد.

وقال «كيوان» إن العمل يأتى فى إطار الغموض والتشويق ويحمل رسالة أن المجتمعات الرافضة للتطور تصنع مجرميها وقتلتها بأيديها، مضيفًا أن العمل بطله شاب يلتقى فتاة فى الكورنيش البحرى حتى يكتشف أنها مقتولة منذ ثلاث سنوات، وأثناء رحلة بحثه يصطدم بمجموعة من المفاجآت والحقائق الغريبة ليدخل فى دوامة من الصراعات التى لا تتوقف حتى نهاية المسلسل. وأشار المخرج إلى أن الغموض الذى تسير به أحداث المسلسل يعطيه تشويقا، خاصة أن المجريات ليست خرافية، ولكنها سلسلة من الأحداث المنطقية.

وتابع أن العمل مهم جدًا من حيث النص والأفكار، مؤكدًا: سنجد أنفسنا أمام فكرة غريبة قد تبدو للبعض غير منطقية، لكنها فى النهاية تتضح الصورة بطريقة مشوقة، حيث تختتم الأحداث بأسلوب غاية فى الإثارة، وأن العمل يستند إلى مجموعة من المقومات تكفل له النجاح، أبرزها النص القوى والممثلون القديرون وفريق العمل المتميز.

«عازفة الكمان» يشارك به عدد من النجوم، منهم وائل شرف، أمل عرفة، مرح جبر، ماهر صليبى، حبيب غلوم، عبد الله قحطانى، مايا محفوظ، مازن معضم، روعة ياسين، أكرم الحلبى، جمال العلى، هيثم إسماعيل، منصور الفيلى، عبد الله الحريبى، حمد الكبيسى.

ويستضيف أيضًا كلا من محمد خير الجراح، علياء السعيد، وائل أبو غزالة، ميريانا معلولى، أمير الأشمل، لبن برازى، ليا مباردى، رغداء هاشم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من نجوم سوريا والإمارات.