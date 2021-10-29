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رانيا يوسف تنتظر «الآنسة فرح» وتصور «المماليك»

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رانيا يوسف تنتظر «الآنسة فرح» وتصور «المماليك» رانيا يوسف تنتظر «الآنسة فرح» وتصور «المماليك»

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تنتظر الفنانة رانيا يوسف عودتها بشخصية «دلال»، والدة «فرح»، التى تجسدها فى أحداث الموسم الرابع من مسلسل «الآنسة فرح»، الذى يبدأ عرضه على إحدى المنصات وقناة «mbc4»، غدا الأحد، بعد عرض 3 مواسم ناجحة تفاعل معها الجمهور وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعى. «رانيا» أكدت سعادتها بعودتها لتقديم الشخصية، مشيرة إلى نجاحها وارتباط الجمهور بها وبأحداث المواسم الثلاثة السابقة.

وتابعت، فى تصريحات لها، عن الموسم الرابع: «نرى عودة آدم حبيب فرح السابق، وعودة أنيسة مرة أخرى، وطرد شادى من الفندق». ولفتت «رانيا» إلى أن أحداث الموسم الرابع تشهد العديد من المفاجآت، وأشارت إلى أنها تواصل حاليا تصوير دورها فى مسلسل «المماليك» المكون من 60 حلقة.

مسلسل «الآنسة فرح» هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الكوميدى الشهير «Jane The Virgin»، وقد انتهت الجهة المنتجة له من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالى 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدى، محمد كيلانى، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز، وجيلان علاء. المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج، وقد حصدت أجزاؤه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية.

المصرى اليوم

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