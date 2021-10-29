أخبار عاجلة

Telegram يطلق خدمة مدفوعة لحجب الإعلانات -
يتنوع في التاريخ وتفسير القرآن.. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بالإسكندرية (صور) -
غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا -
فرنسا: النساء من أصل مغاربي أقل تعرضاً للتمييز في التوظيف مقارنة بنظرائهن الرجال -
الرمثا .. وفاة طفل خلال الاحتفالات بلقب الدوري -
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة -
تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش -
بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية -
أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم -
الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بحفل غنائى فى التحرير.. «القاهرة الدولى للجاز» ينطلق فى مواجهة المهرجانات الشعبية

Print
بحفل غنائى فى التحرير.. «القاهرة الدولى للجاز» ينطلق فى مواجهة المهرجانات الشعبية بحفل غنائى فى التحرير.. «القاهرة الدولى للجاز» ينطلق فى مواجهة المهرجانات الشعبية

لاقتراحات اماكن الخروج

بعيدا عن صخب المهرجانات الشعبية وأغانى الراب التى انتشرت على الساحة الغنائية مؤخرا، وفرضت نفسها خلال سنوات محدودة لتهيمن على آذان الجمهور، يأتى مهرجان القاهرة للجاز ليمنح موسيقى وأغانى الجاز فرصة قوية للاستمتاع بها لدى عدد كبير من الجمهور الذى يفضل هذه النوعية الموسيقية المختلفة.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجاز الدولى أمس الأول، لتضفى المطربة نهى فكرى بلمستها الغنائية أجواء ساحرة على محبى موسيقى الجاز، إذ أطربتهم بتوليفة غنائية مميزة، بمشاركة فرقتها الرباعية، بحفل غنائى شهدته قاعة إيوارت فى مركز التحرير الثقافى بوسط البلد، وبعدها احتضنت أولى حفلات الفرقة الأمريكية «Ensemble» فى .

وشهد حفل افتتاح المهرجان تكريما خاصا للموسيقار الكبير هانى شنودة، بجانب تكريم رائد موسيقى الجاز الموسيقار مجدى بغدادى، مؤسس فرقة بغدادى بيج باند.

وتتواصل فعاليات المهرجان فى دورته الـ13 بمشاركة 20 فرقة موسيقية من 13 دولة، من بينها مشاركة مصرية متميزة، لفرقة «الدور الأول»، ومحمد أبو ذكرى، ورباعى سامر جورج، وفرقة «طارق رؤوف وبهاء الدهبى» وفريق «أوتاك وسول»، ترينز.

كما تشهد الدورة الحالية للمهرجان عددا من المشاركات الدولية، مثل «إيدى نولز»، من ألمانيا

«Strake & Gorter» من النمسا، وفريق «Campos Quartet» من البرتغال، والفنانة الهولندية «آنجى جوزلينج»، وفريق «فيكتور توث» الهولندى.

وأيضا هناك مشاركات من «Dock in Absolute» من لوكسمبورج، والفنان طارق الحاوى من السودان.

وتشهد الدورة الحالية عودة التعاون الثقافى بين المهرجان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستضيف لأول مرة 3 فرق موسيقية أمريكية هى: ICX Jazz Ensemble ومجموعة AJOYO بجانب الفنان الأمريكى ذى الأصول المصرية أيمن فانوس، والذى تشاركه عازفة التشيلو الأمريكية الشهيرة Frances-Marie Uitti كما ينظم المهرجان على هامش عروضه الموسيقية معارض للصور الفوتوغرافية تستعرض تاريخ أهم الفرق الغربية فى مصر.

وتأتى الدورة الـ13 لمهرجان الجاز الدولى بعد رحلة بدأها عام 2009، بمبادرة من الفنان عازف البيانو والمؤلف الموسيقى عمرو صلاح، بهدف إثراء المشهد الثقافى المصرى، وزيادة الوعى المجتمعى بالموسيقى، وتشجيع الأسر والأطفال على اعتبار الفن حرفة ومستقبلا مهنيا لخلق جيل من الفنانين الواعدين.

وينظم المهرجان بالتعاون مع المعاهد الوطنية الثقافية الأوروبية EUNIC، وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بجانب كل من السفارة الأمريكية، معهد جوتة، المنتدى الثقافى النمساوى، سفارة الدنمارك، جاز دنمارك، المعهد المجرى، صندوق الفنون المسرحية الهولندى، إضافة إلى سفارة البرتغال، صندوق التنمية الثقافية لكسمبورج، المورد الثقافى، والمؤسسة الثقافية السويسرية «بروهلفتسيا» القاهرة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فوز مصر وأوغندا وكينيا بجائزة الأمم المتحدة لوضع كاميرا المناخ بمحطة الفضاء الدولية

فوز مصر وأوغندا وكينيا بجائزة الأمم المتحدة لوضع كاميرا المناخ بمحطة الفضاء الدولية

ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية

ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية

«مصر للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدا.. تعرف عليها

«مصر للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدا.. تعرف عليها

بحضور السفير المصري بهولندا.. افتتاح كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بعد تجديدها

بحضور السفير المصري بهولندا.. افتتاح كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بعد تجديدها