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ضبط مواطن تباهى بعرض كائنات فطرية مصيدة بالقصيم

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ضبط مواطن تباهى بعرض كائنات فطرية مصيدة بالقصيم ضبط مواطن تباهى بعرض كائنات فطرية مصيدة بالقصيم
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يصيد ويعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه، ما يعد مخالفة لنظام البيئة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

وبيّن المقدم السحيباني أن عقوبة عرض الكائنات البرية المصيدة غرامة تبلغ (20) ألف ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تبلغ (10) آلاف ريال، أما عقوبة نوع الكائنات الفطرية المصيدة فتُحدَّد من الجهات المختصة، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقمين (999) و(996) في جميع مناطق المملكة.


الوطن السعودية

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