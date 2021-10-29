تمتلك آثارًا لعدة عصور.. تطوير منطقة بنى حسن الأثرية بالمنيا تمهيدًا لضمها لخريطة التراث العالمى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منطقة آثار مصر الوسطى بدء أعمال تطوير منطقة بنى حسن الأثرية، بالتنسيق مع معهد فلمنكى الهولندى، ومحافظة المنيا، ضمن خطة تطوير المناطق الأثرية، تمهيدًا لضمها لخريطة التراث العالمى.

تطوير منطقة بنى حسن الأثرية

قال جمال السمسطاوى، مدير عام منطقة آثار مصر الوسطى، إنه جارٍ تطوير منطقة بنى حسن الأثرية، جنوب المنيا، والتى تشمل أعمال الإضاءة ودورات المياه، والمقاعد، والممرات، بالإضافة إلى إقامة سور من الناحية الشمالية، وبوابة رئيسية للمنطقة. وأضاف «السمسطاوى» أن وزارة الآثار والسياحة بصدد وضع المنطقة على خريطة التراث العالمى، لكونها تضم آثارا لعدة عصور.

تطوير منطقة بنى حسن الأثرية

تعد منطقة آثار بنى حسن من أهم المناطق الأثرية بالمنيا، وتقع على الناحية الشرقية لمدينة أبو قرقاص على بعد 25 كيلو مترا جنوبا من مدينة المنيا، حيث تضم المنطقة التى تبدأ بعصور الدولة القديمة، ثم عصر الدولة الوسطى، ثم عصر الدولة الحديثة وحتى العصر المتأخر وحتى العصر القبطى المسيحى، حيث تضم منطقة إسطبل عنتر، وتضم معبد الملكة حتشبسوت الذى شيدته للمعبودة باخت ومعبد كهف ارتميس نسبة إلى المعبودة ارتميس التى تشبه باخت.

تطوير منطقة بنى حسن الأثرية

كما توجد أطلال مبانٍ قديمة من الطوب اللبن إلى الشمال من المنطقة بحوالى 7 كيلو مترات بالقرب من قرية النوبرات، كما تحتوى المنطقة على مجموعة هائلة من النقوش والرسومات والتصوير التى زينت على جدران هذه المنطقة الأثرية، والتى تم نحتها فى الجبل.

تطوير منطقة بنى حسن الأثرية

كما تم حفر 39 مقبرة على خط واحد يفصل بينها بعض الارتفاعات لتكون جبانة ذات طراز فريد من حيث الشموخ والارتفاعات والتعظيم الذى أراده هؤلاء الحكام فى الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة «الدولة الوسطى» حوالى 2000 عام قبل الميلاد، حيث كانت العاصمة حينذاك فى مصر مدينة طيبة، حيث انطلقت منها شعلة الألعاب الأوليمبية.

تطوير منطقة بنى حسن الأثرية

وتضمنت الدراسة الوصفية للموقع استراحة كبار الزوار والحديقة والمرسى السياحى والطرق المؤدية للمنطقة ومجموعة مقابر الأسرة الحادية عشرة ومجموعة مقابر الأسرة الثانية عشرة ومجموعة آبار الدفن ومقابر الدولة القديمة وأطلال المدينة الأثرية.

تطوير منطقة بنى حسن الأثرية