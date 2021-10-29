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مجلس السلم والأمن الأفريقي يبحث آخر تطورات منطقة القرن

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مجلس السلم والأمن الأفريقي يبحث آخر تطورات منطقة القرن مجلس السلم والأمن الأفريقي يبحث آخر تطورات منطقة القرن

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شارك السفير د.محمد عمر جاد، سفير لدي اثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأفريقي، في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي عقدت أمس ٢٨ الجاري، وخصصت لاحاطة الدول أعضاء المجلس بأبرز التطورات الخاصة بمنطقة القرن الأفريقي، ولاسيما تعيين الرئيس النيجيري السابق «أولوسيجون أوباسانجو» كمبعوث الاتحاد الأفريقي لمنطقة القرن الأفريقي .

وقدم مبعوث الاتحاد الأفريقي إحاطة للمجلس حول إطار ولايته وأهدافه وخطة عمله المقترحة بما يسهم في استعادة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية، مؤكدا على ضرورة استمرار التشاور مع أعضاء مجلس السلم والامن ومختلف الأطراف المعنية تحقيقا لهذا الهدف.

من جانبه، رحب السفير المصري في كلمته بتعيين مبعوث الاتحاد الأفريقي، وأكد على الدعم المصري لكافة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، خاصة في ظل الارتباط المصري الجغرافي والتاريخي بتلك المنطقة.

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