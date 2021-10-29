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وزير التعليم: مناهج جديدة للصفين الخامس والسادس الابتدائي في مرحلة التأليف والإعداد

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وزير التعليم: مناهج جديدة للصفين الخامس والسادس الابتدائي في مرحلة التأليف والإعداد وزير التعليم: مناهج جديدة للصفين الخامس والسادس الابتدائي في مرحلة التأليف والإعداد

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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،أن الوزارة تطور مناهجا جديدة تماما بفكر مختلف.

وأضاف شوقي في تصريحات له: لقد وصلنا بالتطوير إلى الصف الرابع الابتدائي حيث يدرس تلاميذ الصف الرابع الابتدائي مناهج جديدة هذا العام.

وأوضح أن التطوير سوف يصل قريبا للصفين الخامس والسادس الابتدائي، وأن مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي الجديدة المطورة في مرحلة التأليف حاليا.

وتابع قائلا: سوف ننتهي من إعداد المناهج الجديدة لتلاميذ الصفين الخامس والسادس الابتدائي قبل بداية العالم الدراسي القادم 2022 / 2023.

وقال: الصبر مطلوب من أجل تصحيح كل مشاكل مناهج التعليم القديمة، فنحن نعمل عليها ليلا نهار.

المصرى اليوم

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