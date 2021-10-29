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العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

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العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

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يعتبر الكاريكاتير من أسلحة الصحافة منذ نشأتها، إذ ينقل الأحداث بأسلوب ساخر ومختلف عما تعبر عنه الأقلام والصور.

لاليسون دى رسام من هولندا

ننشر فى هذه الصفحة يوميًا مجموعة من الرسومات الساخرة، من مختلف دول العالم.

أولمبياد البرازيل- تخطى حواجز

ونلقى الضوء على أبرزها والتى أحدثت تأثيرًا على مدار الأسبوع.

سى فود

لاليسون دى رسام من هولندا

ارتفاع سعر الوقود
العمليات الإرهابية فى فرنسا
أولمبياد البرازيل- ماراثون
طبيعة صامتة
تسول بفيشة مشترك
الإرهاب والصحافة
الجماعات المتطرفة والإسلام الحقيقى
أولمبياد البرازيل- سباحة حرة

المصرى اليوم

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