البقيع الأسوانى «الجبانة الفاطمية»: هنا مرقد الأولياء الصالحين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تظل الجبانة الفاطمية فى أسوان شاهدا على حقبة مهمة للتاريخ الإسلامى، تبوح بها مشاهد مقابر الجبانة، التى تعتبر البقيع الثانى بعد بقيع المدينة المنورة، لما تحويه من رفاة أجساد التابعين والأولياء، ويؤكدها اكتشاف أقدم شاهد قبر بالجبانة.

وتمثل قباب مقابر الجبانة طرازا معماريا فريدا يجسد عظمة العمارة الإسلامية، وتحتوى الجبانة الفاطمية على مقامات رمزية لآل البيت وأولياء الله الصالحين.

الجبانة الفاطمية فى أسوان

ويرجع تاريخ المقابر الفاطمية إلى بداية القرن الأول الهجرى ومنتصف القرن السادس الميلادى، ومما يدلل على ذلك، العثور على أقدم شاهد قبر إسلامى من الحجر الرملى محفوظ بمتحف الفن الإسلامى فى القاهرة، مؤرخ فى 31 هجرية، باسم عبدالرحمن الحجزى أو الحجازى، ما يقودنا إلى أنه من الممكن أن يكون تاريخ الجبانة قبل هذه الفترة الزمنية، وقد يكون دفن بالجبانة أحد صحابة رسول الله والتابعين.

الجبانة الفاطمية فى أسوان

ولا بد أن نفرق بين الجبانة الفاطمية والقباب الفاطمية، إذ إن تاريخ الجبانة الفاطمية يرجع إلى فتح العرب مصر، وإرسالهم لتأمين حدود مصر الجنوبية عند ثغر «حدود» أسوان لصد هجمات قبائل النوبة المسيحية، قبل دخولها الإسلام، ووقعت معارك شديدة بين الطرفين فى هذه البقعة ودفن الشهداء فى هذه المنطقة وتوالى الدفن بعد ذلك.

الجبانة الفاطمية فى أسوان

وتمتد الجبانة الفاطمية من منطقة العنانى بمنطقة النفق بمدينة أسوان وكانت ممتدة جنوبا، حتى طريق الخزان، وعندما تم شق الطرق والشوارع نتيجة التوسع العمرانى والزحام والتكدس، أصبحت منقسمة إلى الجبانة البحرية بمنطقة العنانى وأخرى قبلية بطريق الخزان، ومن المحتمل أن يكون من بين رفات الجبانة رفات صحابة، لذا يطلق عليها العوام جبانة الصالحين أو الجبانة المباركة أو الطيبة.

الجبانة الفاطمية فى أسوان

وتوارث العوام أنها جبانة الصحابة والأولياء؛ ونستطيع أن نجزم بأنها البقيع الثانى، بعد بقيع المدينة، لأنها مؤرخة فى 31 هجرية، وتيمنا ومجازا يطلق العوام أسماء الصحابة والتابعين وأولياء الله الصالحين وآل البيت على مقابر الجبانة؛ مثل قبة الحسن والحسين، ومقام السيدة زينب، ومقام بلال بن رباح وعمر بن الخطاب والسيد البدوى وسيدى إبراهيم الدسوقى وقاضى الشريعة، وحتى الآن موجودة وتُزار فى المناسبات والأفراح والأعياد تبركا وتيمنا بهم.

وأطلق على الجبانة الإسلامية الفاطمية «القباب الفاطمية»، لكثرة القباب التى بنيت بها، والتى تعود إلى العصر الفاطمى فى فتراته المختلفة، وانتشرت القباب الفاطمية بوضع القباب فوق قبور الموتى.

الجبانة الفاطمية فى أسوان

وتعتبر القباب الفاطمية ذات عناصر معمارية مميزة، وأرضا خصبة للباحثين والدارسين والمهتمين بشؤون العمارة والفن الإسلامى لما اشتملت عليه القباب من عناصر معمارية متميزة، من حيث العقود المتنوعة والأبواب المحورية ومراحل الانتقال المختلفة وتنوع شكل القبة.

الجبانة الفاطمية فى أسوان

وتعد الجبانة الفاطمية من أقدم الجبانات الإسلامية الموجودة فى العالم الإسلامى بما تحتويه من قبور وقباب تعود للفترة الأولى من فتح مصر، وترجع أهميتها لما تشتهر به من قباب بنيت معظمها فى العصر الفاطمى ودرسها مجموعة من العلماء؛ مثل مونوريه دى سيلارد الإيطالى وكيريزويل والدكتور فريد شافعى أستاذ العمارة الإسلامية، وأرخوا مجموعة من القباب الموجودة فى الجبانة.

وفى 2006 قامت البعثة الألمانية برفعها على خريطة، وترميم أجزاء فيها استمرت 8 سنوات ما بين 2006 إلى 2014.