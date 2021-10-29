حسام حسم يجري تغييرات في تشكيل الاتحاد السكندري أمام فيوتشر

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قرر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال مواجهة فيوتشر.

واستقر العميد على الدفع باللاعب هشام صلاح، في التشكيل الأساسي في مركز الظهير الأيمن، على حساب محمد عبدالسلام، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن الفريق في مواجهة سموحة الماضية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4.

كما سيعود محمد عبدالسلام، للعب في مركز قلب الدفاع بجوار السيد سالم، على حساب الجامايكي داميون لوي، وينوي العميد الدفع بالمهاجم الأنجولي مابولولو في التشكيل الأساسي أمام فيوتشر، بدلا من أحمد على.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع فيوتشر، غدًا السبت، على ستاد الإسكندرية، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.