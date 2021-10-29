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الإمارات تعلق على طلب لاستضافة إكسبو 2030

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الإمارات تعلق على طلب السعودية لاستضافة إكسبو 2030 الإمارات تعلق على طلب لاستضافة إكسبو 2030
أعلنت الإمارات دعمها للطلب الذي تقدمت به لاستضافة إكسبو 2030. وقال محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة إن «المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال 7 سنوات من الإعداد لإكسبو 2020 ستكون متاحة للأشقاء».

وأضاف أن «آثار إكسبو ستمتد لسنوات ونجاح المملكة نجاح لكل المنطقة، كل التوفيق لأخي محمد بن سلمان في هذا المشروع».

وأعلنت السعودية، اليوم، أنها تقدمت بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، في الفترة من الأول من أكتوبر 2030 إلى الأول من أبريل 2030.


الوطن السعودية

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