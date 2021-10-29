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"الاتفاق" ينهي تحضيراته لاستضافة "ضمك" ضمن الجولة العاشرة من دوري ولي العهد

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"الاتفاق" ينهي تحضيراته لاستضافة "ضمك" ضمن الجولة العاشرة من دوري ولي العهد "الاتفاق" ينهي تحضيراته لاستضافة "ضمك" ضمن الجولة العاشرة من دوري ولي العهد
تمارين تكتيكية أداها اللاعبون استعدادًا للمواجهة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم الجمعة، على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام؛ تحضيرًا لمواجهة ضمك ضمن منافسات الجولة الـ10 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان ميلويفيتيش قد اشتمل على تمارين السرعات التنافسية، ثم تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات، ثم أدى اللاعبون الجانب التكتيكي الذي سينتهجه فلادان لمواجهة ضمك، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وعلى صعيد متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي يقام في أحد فنادق الدمام حتى قبل استضافة ضمك 5:40 مساء يوم غدٍ السبت على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

الاتفاق ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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