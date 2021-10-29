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الأزمة المالية تعجل برحيل اموتو عن المصري

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الأزمة المالية تعجل برحيل اموتو عن المصري الأزمة المالية تعجل برحيل اموتو عن المصري

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وصلت العلاقة بين النيجيري اوستن اموتو، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادى المصري إلى طريق مسدود، بسبب تأخر حصول اللاعب على مستحقاته المالية، مما أدي لتسمك اللاعب بالرحيل عن المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لأحد الأندية التي تلقي عروضاً منها خلال الفترة الماضية.

وأثار اللاعب أزمة كبيرة خلال معكسر الفريق الذي خاضه في الإسكندرية قبل أيام من مواجهة غزل المحلة، التي أقيمت مساء أمس الخميس، ضمن مواجهات الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وما زاد الأمور تعقيداً هو حصول اللاعب على أكثر من وعد من مسؤولى النادى المصري، بالحصول على متسحقاته المتأخرة ولكن دون جدوى، خاصة وأن اللاعب أكد لمسؤولى النادى بأنه يمر بأزمة مالية ويحتاج لمستحقاته المتأخرة في أقرب وقت ممكن.

المصرى اليوم

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