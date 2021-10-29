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مازال فريق الكرة بنادى الزمالك يتلقى صدمة تلو الأخري، بدأت بوقف القيد فترتين، بجانب تعرض النادى لغرامات مالية كبيرة كان أخرها لصالح النادى البرتغالى في صفقة محمد إبراهيم بجانب مستحقات خالد بوطيب.

ليدخل الزمالك في مأزق جديد بعد قرار عودة لاعبيه المعاريين إلا أنه تلقى صدمه قوية جديدة كان بطلها الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق بعدما أثبتت الأشعة والتحاليل بأن اللاعب لن يتمكن من المشاركة في المباريات مع الفريق الأبيض إلا بعد شهرين تقريبا، بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب في الركبة.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة.

وأكد طبيب الفريق بأن اللاعب لن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات قبل شهرين تقريبا، وقد يحتاج لفترة أطول بسبب العملية الجراحية التي خضع لها في وقت سابق أثناء تواجده مع الاتحاد السكندري.