أخبار عاجلة

يتنوع في التاريخ وتفسير القرآن.. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بالإسكندرية (صور) -
غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا -
فرنسا: النساء من أصل مغاربي أقل تعرضاً للتمييز في التوظيف مقارنة بنظرائهن الرجال -
الرمثا .. وفاة طفل خلال الاحتفالات بلقب الدوري -
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة -
تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش -
بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية -
أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم -
الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب -
الدوري الإنجليزي اليوم: كريستال يهزم ولفرهامبتون.. ونورويتش يحقق فوزه الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

موسيمانى يحتوي غضب حسام حسن بسبب عدم المشاركة أساسياً

Print
موسيمانى يحتوي غضب حسام حسن بسبب عدم المشاركة أساسياً موسيمانى يحتوي غضب حسام حسن بسبب عدم المشاركة أساسياً

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، جلسة مع حسام حسن، مهاجم الفريق، الوافد من صفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لتدعيم خط الهجوم، من أجل احتواء تحفظ اللاعب على عدم المشاركة في تشكيل الفريق بشكل أساسي، على حساب محمد شريف تارة، وبيرسي تاو تارة أخرى، وطالب موسيمانى اللاعب بالتزام الصبر حتى تأتيه الفرصة،لاسيما وأن المشوار لايزال طويلا وهناك أكثر من بطولة يشارك خلالها الفريق، أبرزها الدورى والكأس وبطولة أفريقيا وبطولة للأندية التي ستقام العام المقبل.

وكشف موسميانى على أن طريقة اللعب التي يعتمد عليها في الفترة الحالية لا تحتاج للعب بمهاجم صريح، ولكنه يفضل في الفترة الحالية اللعب بمهاجم وهمي، ولكنه أفصح عن أنه في فترة من فترات الموسم سيعود للعب بمهاجم صريح يكون محطة قوية لزملائه والاعتماد على القادمون من الخلف.

ويستعد الأهلي لمواجهة هامة أمام البنك الأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء على الأهلي وي السلام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد موسى متغنياً بانتصار الأهلي على الزمالك: زلزال 5 ريختر في استاد القاهرة

أحمد موسى متغنياً بانتصار الأهلي على الزمالك: زلزال 5 ريختر في استاد القاهرة

افتتاح بطولة كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ

افتتاح بطولة كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ

غياب "حمد الله" عن تشكيلة المغرب في تصفيات كأس العالم 2022

غياب "حمد الله" عن تشكيلة المغرب في تصفيات كأس العالم 2022

غياب "حمد الله" عن تشكيلة المغرب في تصفيات كأس العالم 2022

غياب "حمد الله" عن تشكيلة المغرب في تصفيات كأس العالم 2022