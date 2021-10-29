موسيمانى يحتوي غضب حسام حسن بسبب عدم المشاركة أساسياً

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عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، جلسة مع حسام حسن، مهاجم الفريق، الوافد من صفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لتدعيم خط الهجوم، من أجل احتواء تحفظ اللاعب على عدم المشاركة في تشكيل الفريق بشكل أساسي، على حساب محمد شريف تارة، وبيرسي تاو تارة أخرى، وطالب موسيمانى اللاعب بالتزام الصبر حتى تأتيه الفرصة،لاسيما وأن المشوار لايزال طويلا وهناك أكثر من بطولة يشارك خلالها الفريق، أبرزها الدورى والكأس وبطولة أفريقيا وبطولة كأس العالم للأندية التي ستقام العام المقبل.

وكشف موسميانى على أن طريقة اللعب التي يعتمد عليها في الفترة الحالية لا تحتاج للعب بمهاجم صريح، ولكنه يفضل في الفترة الحالية اللعب بمهاجم وهمي، ولكنه أفصح عن أنه في فترة من فترات الموسم سيعود للعب بمهاجم صريح يكون محطة قوية لزملائه والاعتماد على القادمون من الخلف.

ويستعد الأهلي لمواجهة هامة أمام البنك الأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء على ستاد الأهلي وي السلام.