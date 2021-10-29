العالم يسجل 245 مليون إصابة منذ انتشار «كورونا»

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كشفت أحدث التقارير الطبية التى ترصد الإصابات والوفيات الناتجة من فيروس كورونا، أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، صباح أمس الجمعة، بلغت 245 مليونا و820 ألفا، والوفيات 4 ملايين و988 ألف حالة، وحالات الشفاء 222 مليونا و806 آلاف و231.

محليًا

كشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور عوض تاج الدين، الوضع الوبائى فى مصر. وقال فى تصريحات تليفزيونية، خلال الأسبوع الماضى: «مازلنا فى الوضع التصاعدى للإصابات، وهذا الأمر من المتوقع أن يستمر عدة أيام، وعندما نصل إلى ثبات فى الإصابات عدة أيام متتالية، ثم تنخفض، نكون قد تجاوزنا ذروة الموجة، وهذا لا يعنى أن المرض قد اختفى»- بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

عمليات التطعيم باللقاح مستمرة حول العالم

وذكر «تاج الدين» أن أعراض البرد العادى تتشابه مع كورونا فى بعض الأحيان، مشيدا بالكوادر البشرية التى استطاعت أن تتعامل بحرفية مع الحالات فى هذه الموجات، كما أن هناك قدرة على التعامل سواء بالدفع السياسى أو بمساندة سياسية كبيرة.

وأوضح مستشار الرئيس أنه من خلال هذه المشاركة سنكون على استعداد لأى تغيرات فى طبيعة الفيروس أو الإصابات، ونضع للمريض؛ سواء من الناحية الوقائية أو العلاجية، أفضل وسائل الوقاية وسبل العلاج.

عمليات التطعيم باللقاح مستمرة حول العالم

وكشف تاج الدين، أن مصر تُصنّع أحد لقاحات كورونا الصينى، موضحًا أنها سوف تنتج لقاح موديرنا لفيروس كورونا قريبا.

وأكد المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إقامة 2000 مركز تلقى لقاح كورونا لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى بدء التواجد أمام أماكن التجمعات مثل المساجد والكنائس.

وقال فى تصريحات تليفزيونية: «الفرق المتنقلة سوف تسجل المواطن، مع توجيه رسالة على رقم المحمول وإعطائه اللقاح فى نفس الوقت».

عمليات التطعيم باللقاح مستمرة حول العالم

وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالى العدد المسجل فى مصر بفيروس كورونا حتى الأربعاء الماضى 327286، منهم 276358 حالة تم شفاؤها، و18428 حالة وفاة.

اللقاحات حول العالم

قالت وزارة الصحة المغربية، فى بيان، إن المملكة ستبدأ قريبا فى توفير الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

يأتى هذا القرار، وفق البيان الرسمى الصادر من الجهات الصحية، تجاوبا مع توصيات اللجنة العلمية الوطنية والتوصيات العلمية العالمية. ويتقدم المغرب الدول الإفريقية فى عدد اللقاحات الممنوحة للمواطنين بتطعيم 19.8 مليون فرد من بين السكان البالغ عددهم زهاء 36 مليون نسمة.

وتصدرت السعودية دول مجموعة العشرين فى مؤشر فحوص كورونا، بإنجازها 30 مليون فحص، ما يساهم فى الحد من تفشى الوباء عالميًا، واستقرار الأمن الصحى. وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن 21 مليون شخص تلقوا جرعتى لقاح كورونا، وشددت الوزارة على أن تخفيف الإجراءات الاحترازية لا يعنى عدم الانتفاع منها، بل على الجميع الالتزام بها وعلى الجهات التحقق من التحصين.

عمليات التطعيم باللقاح مستمرة حول العالم

من جانبها، منحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الإذن بإعطاء جرعة ثالثة لأشخاص يعانون من نقص المناعة من عمر 18 عامًا فما فوق خلال أغسطس الماضى.

وقالت إن جرعة ثالثة، بدلًا من جرعة معززة، تُعد ضرورية بالنسبة إلى ذوى المناعة المنخفضة، إذ ربما لم تكن لديهم استجابة مناعية كاملة بعد تلقى الجرعتين الأوليين.

عمليات التطعيم باللقاح مستمرة حول العالم

وقد يفكر الملقحون بشكل كامل بلقاح «فايزر» أو لقاح «موديرنا» منذ 6 أشهر فى الحصول على جرعة معززة فى الحالات التالية:

- إذا كانوا بعمر 65 أو أكبر.

- إذا كانوا عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد من عدوى مفاجئة بسبب حالة طبية مثل مرض السكرى أو أمراض الكلى أو الحمل.

- إذا كانوا عرضة للخطر بسبب ظروف المعيشة أو العمل، والذين يعملون فى مجال الرعاية الصحية أو العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى الخطوط الأمامية، أو الذين يعيشون فى الملاجئ أو المحتجزين.

وأعلنت شركة فايزر أن فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا فى منع العوارض المرضية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما تتخطى 90%، فى بيان أصدرته الجمعة، ما يدعم طلبها الحصول على ترخيص لهذا الغرض. واستندت البيانات إلى تحليل نتائج اختبارات أجريت على 2250 شخصا تم تقسيمهم عشوائيا إلى فئتين، تلقّت الفئة الأولى اللقاح، فيما تلقّت الثانية علاجا وهميا، مع تراكم البيانات حتى 8 أكتوبر.

عمليات التطعيم باللقاح مستمرة حول العالم

وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 33 ألفا و635 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالى الجرعات حتى الأربعاء إلى 20 مليونا و999 ألفا و143 جرعة.

وأعلنت الحكومة الصينية تطعيم 75.6% من سكانها بالكامل بلقاحات فيروس كورونا حتى السبت الماضى وفقا لـ«سبوتنيك».

عمليات التطعيم باللقاح مستمرة حول العالم

وصرح رئيس الوزراء الأسترالى، سكوت موريسون، بأن أستراليا ستقدم 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى دول جنوب شرق آسيا، بحلول منتصف عام 2022؛ كما ستقدم مساعدات بقيمة 95.5 مليون دولار أمريكى.