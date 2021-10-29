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ضَبْط مواطن بالقصيم يتباهى بعرض كائنات فطرية برية تم اصطيادها

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ضَبْط مواطن بالقصيم يتباهى بعرض كائنات فطرية برية تم اصطيادها ضَبْط مواطن بالقصيم يتباهى بعرض كائنات فطرية برية تم اصطيادها
تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته لفرع النيابة العامة

ضَبْط مواطن بالقصيم يتباهى بعرض كائنات فطرية برية تم اصطيادها

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يصيد ويعرض كائنات فطرية برية تم اصطيادها، والتباهي بذلك، ونشره وتوثيقه؛ ما يعد مخالفة لنظام البيئة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لفرع النيابة العامة.

وبيَّن المقدم السحيباني أن عقوبة عرض الكائنات البرية التي تم اصطيادها غرامة تبلغ (20) ألف ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تبلغ (10) آلاف ريال. أما عقوبة نوع الكائنات الفطرية التي تم اصطيادها فتُحدَّد من الجهات المختصة وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، والرقمَيْن (999) و(996) في جميع مناطق المملكة.شرطة القصيم النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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