بالأرقام.. التاريخ يُساند برشلونة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

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يعود برشلونة إلى خوض مباراة مهمة أخرى في الدوري الإسباني مع بداية الأسبوع، حيث سيواجه ديبورتيفو ألافيس في كامب نو يوم السبت.

افترق العملاق الكتالوني عن رونالد كومان منذ أيام قليلة وسيرغبون في بدء عهدهم الجديد بشكل إيجابي.

يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإسباني ولم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم. فاز فريق الباسك على إلتشي 1-0 هذا الأسبوع وسيرغب في تحقيق نتيجة مماثلة في هذه المباراة.

من ناحية أخرى، يحتل برشلونة المركز التاسع على جدول الدوري في الوقت الحالي ويعاني هذا الموسم.

عانى البلوجرانا من هزيمة مفاجئة أمام رايو فاليكانو في مباراتهم السابقة ولا يمكنهم تحمل هزيمة أخرى في مواجهة السبت.

برشلونة وديبورتيفو ألافيس وجهًا لوجه:

برشلونة لديه سجل ممتاز ضد ديبورتيفو ألافيس، حيث فاز في 18 من أصل 25 مباراة لعبت بين الفريقين. حقق ديبورتيفو ألافيس أربعة انتصارات ضد برشلونة وسيحتاج إلى أن يكون في أفضل حالاته يوم السبت.

ووقع اللقاء السابق بين الفريقين في فبراير من هذا العام وانتهى بفوز برشلونة 5-1. تم التفوق على ديبورتيفو ألافيس تمامًا في ذلك اليوم ولديهم نقطة لإثبات ذلك في المواجهة المرتقبة.