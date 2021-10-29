أخبار عاجلة

يتنوع في التاريخ وتفسير القرآن.. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بالإسكندرية (صور) -
غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا -
فرنسا: النساء من أصل مغاربي أقل تعرضاً للتمييز في التوظيف مقارنة بنظرائهن الرجال -
الرمثا .. وفاة طفل خلال الاحتفالات بلقب الدوري -
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة -
تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش -
بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية -
أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم -
الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب -
الدوري الإنجليزي اليوم: كريستال يهزم ولفرهامبتون.. ونورويتش يحقق فوزه الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بالأرقام.. التاريخ يُساند برشلونة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

Print
بالأرقام.. التاريخ يُساند برشلونة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس بالأرقام.. التاريخ يُساند برشلونة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعود برشلونة إلى خوض مباراة مهمة أخرى في الدوري الإسباني مع بداية الأسبوع، حيث سيواجه ديبورتيفو ألافيس في كامب نو يوم السبت.

افترق العملاق الكتالوني عن رونالد كومان منذ أيام قليلة وسيرغبون في بدء عهدهم الجديد بشكل إيجابي.

يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإسباني ولم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم. فاز فريق الباسك على إلتشي 1-0 هذا الأسبوع وسيرغب في تحقيق نتيجة مماثلة في هذه المباراة.

من ناحية أخرى، يحتل برشلونة المركز التاسع على جدول الدوري في الوقت الحالي ويعاني هذا الموسم.

عانى البلوجرانا من هزيمة مفاجئة أمام رايو فاليكانو في مباراتهم السابقة ولا يمكنهم تحمل هزيمة أخرى في مواجهة السبت.

برشلونة وديبورتيفو ألافيس وجهًا لوجه:

برشلونة لديه سجل ممتاز ضد ديبورتيفو ألافيس، حيث فاز في 18 من أصل 25 مباراة لعبت بين الفريقين. حقق ديبورتيفو ألافيس أربعة انتصارات ضد برشلونة وسيحتاج إلى أن يكون في أفضل حالاته يوم السبت.

ووقع اللقاء السابق بين الفريقين في فبراير من هذا العام وانتهى بفوز برشلونة 5-1. تم التفوق على ديبورتيفو ألافيس تمامًا في ذلك اليوم ولديهم نقطة لإثبات ذلك في المواجهة المرتقبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يتنوع في التاريخ وتفسير القرآن.. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بالإسكندرية (صور)

يتنوع في التاريخ وتفسير القرآن.. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بالإسكندرية (صور)

غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا

غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا

أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم

أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم

الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب

الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب