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مصطفى محمد لـ شيكابالا: لن ألعب فى إلا للزمالك

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مصطفى محمد لـ شيكابالا: لن ألعب فى مصر إلا للزمالك مصطفى محمد لـ شيكابالا: لن ألعب فى إلا للزمالك

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حسم مصطفى محمد، لاعب جالاتا سراي التركي المعار من صفوف نادي ، الجدل حول الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن موافقته اللعب للنادى الأهلي، ونفى كل ما يثار عن اللعب للنادى الأهلي.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب كان يتحدث مع محمود عبدالرازق شيكابالا، عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي، وسأله شيكابالا عن الأنباء التي كشفتها بعض من وسائل الإعلام عن انتقاله للنادى الأهلي، وقال لن ألعب في إلا لنادى الزمالك، وأنه رحل عن الفريق لرغبته في خوض تجربة احترافية، وأنه في حال عودته إلى مصر بعد انتهاء مشواره الاحترافي سيعود من جديد إلى نادى الزمالك، الذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع النادى باعتباره أحد أبناء قطاع الناشئين، فضلا عن علاقته القوية بجماهير القلعة البيضاء.

وينتظر مصطفى محمد أن يفعل مسؤولى ناديه التركي بند التعاقد معه من نادى الزمالك بشكل رسمي ونهائي، بعدما رحل اللاعب إلى جالاتا سراي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، ونجح اللاعب في تثبيت أقدامه في الدورى التركي.

المصرى اليوم

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