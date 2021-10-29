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تطرد السفير اللبناني وتمهله 48 ساعة لمغادرة أراضيها

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السعودية تطرد السفير اللبناني وتمهله 48 ساعة لمغادرة أراضيها تطرد السفير اللبناني وتمهله 48 ساعة لمغادرة أراضيها

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قررت حكومة المملكة العربية أستدعاء السفير في لبنان للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ (48) ساعة القادمة، وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز.

وأضافت وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

وتابعت في بيان ذكرته وكالة الانباء السعودية :وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة

المصرى اليوم

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