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كلاسيكو الهلال والأهلي تحت أنظار مدرب الأخضر السعودي

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كلاسيكو الهلال والأهلي تحت أنظار مدرب الأخضر السعودي كلاسيكو الهلال والأهلي تحت أنظار مدرب الأخضر السعودي

كلاسيكو الهلال والأهلي تحت أنظار مدرب الأخضر السعودي

تتواصل متابعة المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" للأنشطة الكروية المقامة بالمملكة، ولاسيما مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث تواجد مدرب السعودي "إيرڤي رينارد" برفقة مساعده "محمد أمين" في استاد الأمير عبدالله الفيصل؛ لمتابعة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال في قمة مباريات الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي.

وتأتي متابعة المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي لمنافسة دوري المحترفين للاطلاع عن كثب على الحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريقين قبل إعلانه عن القائمة المستدعاة للانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب استعدادًا لخوض غمار منافسات الجولة الخامسة والسادسة من المجموعة الثانية للدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 11 نوفمبر؛ حيث تلتقي أستراليا مع على ملعب ويسترن سيدني في أستراليا، وتتواجه الصين مع عمان، فيما تلتقي فيتنام مع اليابان.

وينفرد المنتخب السعودي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، مقابل 9 نقاط لأستراليا، و6 لكلٍّ من: عمان واليابان و3 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خاليًا من النقاط.

ويتأهّل صاحبا المركزين الأولين في كلٍّ من المجموعتين مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث مواجهة الملحق الآسيوي الفاصلة؛ حيث يتأهل الفائز لخوض الملحق العالمي.الأهلي الهلال الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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