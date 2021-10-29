أخبار عاجلة

يتنوع في التاريخ وتفسير القرآن.. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بالإسكندرية (صور) -
غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا -
فرنسا: النساء من أصل مغاربي أقل تعرضاً للتمييز في التوظيف مقارنة بنظرائهن الرجال -
الرمثا .. وفاة طفل خلال الاحتفالات بلقب الدوري -
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة -
تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش -
بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية -
أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم -
الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب -
الدوري الإنجليزي اليوم: كريستال يهزم ولفرهامبتون.. ونورويتش يحقق فوزه الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اتحاد القدم يعتمد رفع تقارير المراقبين والحكام عبر نظام (MY SAFF)

Print
اتحاد القدم يعتمد رفع تقارير المراقبين والحكام عبر نظام (MY SAFF) اتحاد القدم يعتمد رفع تقارير المراقبين والحكام عبر نظام (MY SAFF)
ضمن إستراتيجيته في التحول الإلكتروني

اتحاد القدم يعتمد رفع تقارير المراقبين والحكام عبر نظام (MY SAFF)

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم رفع تقارير المراقبين والحكام بمباريات دوري الدرجة الثالثة على نظام (MY SAFF) الإلكتروني وذلك ضمن إستراتيجية الاتحاد السعودي في التحول الإلكتروني لتطوير منظومة كرة القدم على مستوى المملكة.

وبدأ تفعيل النظام الإلكتروني لإدارة مباريات دوري الدرجة الثالثة والذي يشرف عليه الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث قامت إدارة المراقبين والمنسقين بالاتحاد السعودي برئاسة عضو مجلس الإدارة معيض الشهري في تشغيل المباريات بعد الانتهاء من برمجة البطولة على نظام (MY SAFF) الذي تمت برمجته داخلياً، وبسواعد موظفي الاتحاد السعودي.

وبدأ مراقبو المباريات باستخدام النظام إلكترونياً دون الحاجة لاستخدام الورق، حيث تم عقد ورشة عمل لأندية الدرجة الثالثة لشرح النظام لمدة يومين الثلاثاء والأربعاء الماضيين وورشة أخرى لمراقبي المباريات.

وتسعى إدارة المراقبين والمنسقين في المرحلة الثانية في استخدام النظام للفئات السنية وحتى الوصول لجميع المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد السعودي.

وانطلق دوري الدرجة الثالثة أمس الخميس، والذي يشارك فيه 32 فريقاً، مقسمين على أربع مجموعات.

وتصعد 6 فرق إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى دوري الدرجة الثانية، فيما يتحدد المتأهلان الخامس والسادس من خلال مواجهتي ذهاب وإياب بين كل من ثاني المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة، فيما يهبط أصحاب المركز الأخير في المجموعات الأربع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة

في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة

تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش

تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش

بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية

بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية

بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية

بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية