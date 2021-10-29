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وفاة زوجة عبدالله بن يساري

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وفاة زوجة عبدالله بن يساري وفاة زوجة عبدالله بن يساري

وفاة زوجة عبدالله بن يساري

انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم بعد معاناة طويلة مع المرض زوجة عبدالله بن محمد بن يساري، أحد أعيان قرية شوحط ببني مالك عسير، والفقيدة شقيقة والد المهندس إبراهيم بن محمد مرفت، مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية التقنية بأبها ورئيس وحدة المسؤولية الاجتماعية بالكلية، ووالدة الأستاذ محمد بن عبدالله بن يساري مدير مدرسة شوحط في بني مالك عسير.


وتمت الصلاة عليها اليوم بعد صلاة الجمعة في جامع الملك فهد بأبها، ودفنت في مقبرة شوحط.

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وموتى المسلمين.

وللتواصل والعزاء:

زوج الفقيد:

O503758572

ابنها الأستاذ محمد:

0506746264

جوال المهندس إبراهيم:

‎ *050 679 6373*

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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