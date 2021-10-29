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أمن الطرق بمكة يقبض على مقيم ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري

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أمن الطرق بمكة يقبض على مقيم ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري أمن الطرق بمكة يقبض على مقيم ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته لجهة الاختصاص

أمن الطرق بمكة يقبض على مقيم ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن القوة الخاصة لأمن الطرق من القبض على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الخامس من العمر، على طريق ينبع، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة.

وأوضح المتحدث أن المواد المضبوطة تضمنت مادة الحشيش المخدر و 4314 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات وسلاحاً نارياً، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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