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أمين «الأعلى للآثار»: طلبت من الوزير الاستمرار في الحفر بعد حصولي على المنصب

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أمين «الأعلى للآثار»: طلبت من الوزير الاستمرار في الحفر بعد حصولي على المنصب أمين «الأعلى للآثار»: طلبت من الوزير الاستمرار في الحفر بعد حصولي على المنصب

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أكد الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إنه يعمل في الحفر منذ سنوات طويلة بمحافظة الأقصر، حتى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عندما طلب منه أن يتولى مهام منصبه، رد على هذا العرض قائلًا: «لما قالي هتسيب الأقصر وتبقى الأمين المجلس الأعلى للآثار، كان لي رجاء مهم جدا، وقلت له ممكن أفضل أحفر؟! لأن الحفر حياتي وفي دمي».

وأضاف وزيري، خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، اليوم الجمعة: «وافق الوزير على طلبي، وأبلغني أنني من الممكن ان أبقى في مكتبي لمدة 4 أيام و3 أيام في الحفائر، لكن المسافة بين القاهرة إلى الأقصر بعيدة، لذلك بحثنا عن مكان قريب للحفائر، وكان هذا المكان هو سقارة، وكان مكانا جميلا ورائعا للغاية».

وتابع أمين عام المجلس الأعلى للآثار: «اخترنا مكان به رديم كبير بجانب أحد المعابد وعملنا حفائر، وبالفعل اكتشفنا مقبرة واح تي في الأسرة الخامسة بواقع 65 تمثال في الجبل وهذا أمر رائع، وكل ذلك بأيادٍ مصرية خالصة».

المصرى اليوم

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