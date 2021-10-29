«قدرت تطعن أبوها في ظهره».. والد ياسمين صبري ينشر صورا من خطوبتها السابقة

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عاود أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري الهجوم عليها بعدما أعلنت مؤخرا أنها ليست على علاقة أو تواصل معه وأنها لم تتعامل معها منذ ان كان عمرها عامين.

صور نشرها أشرف صبري لخطوبة ابنته الاولى

ونشر أشرف صبري عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك عدة صور لابنته ياسمين من حفل خطوبتها الاولى وكان حاضرا لها.

صور نشرها أشرف صبري لخطوبة ابنته الاولى

وتابع :«بعد ماسمعت اكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره؟«

صور نشرها أشرف صبري لخطوبة ابنته الاولى

وأضافت :«اصدقاءنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا.. ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي ازاي في كل مراحلها وازاي اتخطبت وعملتلها اجمل حفلة ودي صورها«.

وواصل أشرف صبري :«الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح اخوها ولو اب اهتم بفرح ابنه وزعلان ان اخواته ماجوش مش حيهتم ببنته؟».

وأضاف:«انا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر ان الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش انها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب امها لانه حكالي وقالي امها خربت بيتنا».واستطرد:«اتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها وعشان كده انا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده.وحسبي الله ونعم الوكيل».

كانت الفنانة ياسمين صبري قد قالت خلال لقاء مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج «ABTalks» متحدثة عن طفولتها، قبل أيام إن من قام بتربيتها هي جدتها وجدها من والدتها، مضيفةً أن جدتها كانت امرأة شديدة وتحرص على تدريبها يومياً منذ أن كانت بعمر 4 سنوات وحتى أصبحت بعمر الـ18 عاما فلم يكن لها رفاهية الوقت أو الراحة، والذي تعتبره كان سببا في نضج شخصيتها وتحملها للمسؤولية.

وحول علاقتها بوالدها، قالت «ياسمين» إنه انفصل عن والدتها عندما كان عمرها عامين، وبأنها لم تر غير والدتها وجدها وجدتها من ناحية الأم.

وأشارت إلى أنه لم تكن هناك علاقة مع والدها: «مفيش علاقة بيني وبين والدي لكن الانفصال مش سبب لأن الناس بتاخد اختيارات في حياتها، وفي ناس بتختار تتحمل مسؤولية وتكمل للآخر وناس تانية بتختار نفسها».

وتابعت متحدثة عن علاقتها مع الله قالت: أخاف أزعل ربنا، لأنه كل حاجة في حياتي.. هو حبيبي وأنا حبيبته، ودايما بقول كده..هو دا يقيني وأنا حرة.. هو سندي وضهري وهو كل حاجة أنا عليها وكل ما بشعر بكده بيديني أكتر.. وربنا قالها «أنا عند حسن ظن عبدي بي».

كان والد ياسمين صبري، أشرف صبري​، قد كشف عبر صفحته على «فيسبوك» مؤخرا، عن عدم حضورها حفل زفاف شقيقها «بلال» دون إبداء الأسباب، حيث علق على صورة لابنه: «فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وإخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وخداع، أصبح لابني إخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من الشياطين».