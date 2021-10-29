صلاح محسن يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي

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استمر صلاح محسن لاعب الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي على تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي مُني بها، في مشطية القدم، قبل أيام قليلة من مواجهة الفريق أمام الإسماعيلي والتي أقيمت مساء الأربعاء الماضي على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، وأدى اللاعب تدريبات بدنية متنوعة في الجيم أعقبتها تدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي وي السلام، في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث يسعى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ومواصلة الاحتفاظ بقمة الدورى.