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علق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في الإمارات على تقدم المملكة العربية السعودية بطلب لاستضافة إكسبو 2030.

وأعلن حاكم دبي دعمه للرياض مغرداً على حسابه على موقع تويتر: «تقدمت المملكة اليوم بطلب استضافة إكسبو 2030، نعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضا أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال ٧ سنوات من الإعداد لإكسبو 2020 ستكون متاحة للأشقاء».

وتابع «آثار إكسبو ستمتد لسنوات ونجاح المملكة نجاح لكل المنطقة. كل التوفيق لأخي محمد بن سلمان في هذا المشروع».

أعلنت المملكة العربية السعودية، أن الرياض تقدمت بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض لاستضافة معرض أكسبو الدولي لدورته عام 2030.

وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في خطابه، إن الترشيح لاستضافة أكسبو 2030 يعد تحديا مهما بالنسبة للمملكة، لافتا إلى أن الدورة ستكون تحت شعار «حقبة التغيير.. المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل».

وتابع أن استضافة المعرض ستكون فرصة مميزة لمشاركة العالم دروسنا ونتائج جهودنا المرتبطة بهذاالتحول غير المسبوق الذي انتجته رؤية المملكة.

وأعرب عن ثقة المملكة في إقامة نسخة تاريخية من معرض أكسبو بأعلي مراتب الابتكار وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ المعرض.

وتستضيف إمارة دبي معرض أكسبو 2020 في الفترة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022.