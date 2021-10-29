وحدة حياة كريمة تتابع مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق عمل وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان برئاسة المهندس ناجح مصطفى بالمرور الميداني على مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى وادي النقرة بمركز نصر النوبة والتي تضم 5 قرى هي الحكمة والكرامة والمنار والبراعم والآمال بإجمالي 18 ألف نسمة، وتم المرور على الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي الذي يتم تنفيذه بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حيث وصلت نسبة التنفيذ لأعمال الشبكات إلى 90 %، وتم الانتهاء من أطوال 5 ألاف و700 متر من إجمالي 6 ألاف و700 متر.

ورصد أعضاء الوحدة وجود حفر خاصة بأحد المناهل بعمق 5 أمتار وعرض 3 أمتار والتي تتوسط أحد شوارع القرية حيث تم على الفور استدعاء المسئولين بالشركة المنفذة بناءات على توجيهات محافظ أسوان، وتم وضع كردون خشبي حولها للحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات، كما تم التنبيه بضرورة الالتزام بالزي الموحد، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ووسائل الأمان حفاظاً على أرواح العاملين والمواطنين والممتلكات المختلفة.

وفى نفس الجولة قام أعضاء وحدة حياة كريمة بتفقد مجمع الخدمات والمجمع الزراعي ، وتم التنبيه على الجهات المنفذة بالإسراع بوتيرة العمل والالتزام بالبرامج الزمنية ، فيما قامت لجنة وحدة حياة كريمة بعقد لقاءات مع المواطنين للوقوف على رضاء المواطن البسيط عن المشروعات الجاري تنفيذها بقراهم سواء من المرحلة الأولى من المبادرة أو المرحلة الثانية للتطوير الشامل للريف المصري حيث وجهوا شكرهم للرئيس السيسي على هذه الطفرة الغير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية والخدمات الجماهيرية ، مطالبين ببعض الاحتياجات منها تواجد كمين أمنى ثابت لمدخل قرى وادى النقرة ، بجانب تشغيل المخبز البلدي بقرية الحكمة ، علاوة على توفير فرص عمل لشباب القرى من خلال تشغيلهم ضمن العمالة في المشروعات المنفذة .