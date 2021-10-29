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كوبيش يصل إلى لبحث التطورات في ليبيا

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كوبيش يصل إلى مصر لبحث التطورات في ليبيا كوبيش يصل إلى لبحث التطورات في ليبيا
وصل إلى القاهرة، عصر اليوم، يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، قادما من تونس، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية.

وصرحت مصادر مطلعة، شاركت فى استقبال كوبيش بصالة كبار الزوار في مطار القاهرة: «سيلتقى المبعوث الأممي بشأن ليبيا، خلال زيارته ، عددا من كبار المسؤولين المصريين وجامعة الدول العربية، لاستعراض آخر التطورات على الساحة الليبية، على ضوء الاستعدادات الحالية لإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر القادم، ودعم عمل مراقبي الأمم المتحدة من أجل دعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار فى ليبيا، بعد وصول المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى ليبيا».

وأضافت المصادر: «سيعمل مراقبو الأمم المتحدة، تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة، على مراقبة وقف إطلاق النار، والتحقق من انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، وتوفير الدعم اللازم للجنة العسكرية المشتركة في إجراءات بناء الثقة، المتمثلة في استئناف صادرات النفط، وتبادل المعتقلين، وإعادة فتح المجال الجوي والطريق الساحلي».


الوطن السعودية

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