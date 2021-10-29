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بقيادة واعية ووطن طموح.. الرياض تفتح أبوابها للعالم باستضافة معرض إكسبو 2030

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بقيادة واعية ووطن طموح.. الرياض تفتح أبوابها للعالم باستضافة معرض إكسبو 2030 بقيادة واعية ووطن طموح.. الرياض تفتح أبوابها للعالم باستضافة معرض إكسبو 2030
يتزامن مع العام الذي تحتفل فيه المملكة بتتويج جهودها الرامية لتحقيق مستهدفات الرؤية

بقيادة واعية ووطن طموح.. الرياض تفتح أبوابها للعالم باستضافة معرض إكسبو 2030

‏‎تفتح الرياض أبوابها للعالم من خلال استضافة واحدٍ من أهم معارض العالم وهو إكسبو 2030، لتجعل من الرياض قبلة السياح والمستثمرين والزوار من كل أنحاء العالم.

وتفصيلاً، تتزامن استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 مع عام تحتفل فيه المملكة بتتويج جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

‏ويعتبر معرض إكسبو 2030 فرصة مميزة لمشاركة العالم دروسنا ونتائج جهودنا المرتبطة، بالتحول غير المسبوق الذي أنتجته رؤية المملكة 2030، كما أن الرياض ترحب بالعالم في إكسبو 2030 لعرض أحدث الابتكارات وأفضل ما أنتجته العقول في القطاعات المختلفة.

ويُعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسمياً عن نية الرياض لاستضافة (معرض إكسبو الدولي) والذي سيقام في عام 2030م، امتداداً لرؤية ٢٠٣٠، التي تتطلع لأن تضع المملكة في صدارة دول العالم في كافة المجالات.

وهذا ما أكده ولي العهد في خطابه، حين قال إن هذا الترشح يُعد تحدياً مُهمّاً ورمزيّاً للمملكة العربية ، معرباً عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.


وبدأت المملكة قصة نجاحها في عام 2016 برؤية مبنية على مكامن قوة هذا الوطن وقدراته الفريدة، رؤية الحاضر للمستقبل، رؤية 2030 التي حققت خلال أول خمسة أعوام نتائج ملموسة لأمّة طموحة تبني مستقبلاً أكثر إشراقاً، حيث حققت برامج تحقيق الرؤية نجاحات ملحوظة على صعيد محاور الرؤية الثلاثة، وهي مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

يذكر الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهي الجهة المسؤولة عن مدينة الرياض ويرأس مجلس إدارتها سمو ولي العهد، ستقود الملف السعودي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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