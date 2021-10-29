مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لحماية شبكات الاتصالات من التهديدات الأمنية

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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة، بالإجماع، على تمرير مشروع قانون يستهدف اتخاذ خطوات نحو التصدي لاستخدام شبكات الاتصالات من قبل شركات تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

ومن شأن هذا القانون- الذي يحمل اسم قانون «المعدات الآمنة»- أن يمنع لجنة الاتصالات الفيدرالية من إصدار مصادقة على منتجات قادمة من شركات وردت أسماؤها في القائمة.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على هذا المشروع بواقع 420 موافقا في مقابل 4 معارضين، ويتبقى أن يوقع عليه الرئيس بايدن حتى يصبح هذا المشروع قانونا.